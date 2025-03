Calciomercato Genoa, rivoluzione totale: quattro cessione programmate per l’estate. Affare da 80 milioni di euro

Calciomercato Genoa, sarà un vera e propria rivoluzione in estate: 80 milioni di euro pronti ad essere incassati dalla società rossoblu

In vista di giugno ci sarà una rivoluzione importante per quanto riguarda il calciomercato Genoa, e la società rossoblu è pronta ad incassare una cifra molto importante per quanto riguarda il futuro (ovviamente a salvezza già raggiunta).

Come raccolto da La Gazzetta dello Sport, il Genoa incasserà ben 80 milioni di euro dalle seguenti cessioni: De Winter, Pinamonti, Zanoli e Frendrup.