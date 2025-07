Calciomercato Genoa, occhi su Pobega. Quella rivale però vuole ostacolare i rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi su Pobega del Milan per rinforzare il centrocampo. Ecco le ultime novità

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Tra le priorità della dirigenza rossoblù c’è il centrocampo, reparto che necessita di qualità e profondità per affrontare al meglio il nuovo campionato. In questa direzione, uno dei nomi che sta attirando l’attenzione del club ligure è quello di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan.

Reduce da una stagione in prestito al Bologna, Pobega non è stato riscattato dal club felsineo, che ha deciso di non investire sul suo cartellino. Questa situazione ha riacceso l’interesse di diverse società, tra cui proprio il calciomercato Genoa, alla ricerca di un profilo fisico e dinamico come quello del classe 1999 cresciuto nel vivaio rossonero.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Calciomercato Genoa dovrà però affrontare la concorrenza della Cremonese, anch’essa intenzionata a portare il centrocampista in maglia grigiorossa. Il duello tra le due squadre potrebbe infiammare le prossime settimane di trattative, anche se al momento Pobega è atteso a Milanello per cominciare il ritiro pre-campionato con la squadra di Pioli.

Il Milan, infatti, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giocatore. La volontà della società rossonera è quella di valutare Pobega durante la preparazione estiva, ma non è escluso che possa essere ceduto in caso di offerte ritenute congrue. In questo scenario, il Genoa potrebbe giocare le proprie carte offrendo al calciatore un ruolo centrale nel progetto tecnico e un minutaggio importante.

Il Calciomercato Genoa, dunque, è pronto ad accendersi intorno al nome di Pobega, un profilo che rappresenterebbe un vero e proprio colpo per la mediana di Vieira. Il tecnico rossoblù avrebbe così a disposizione un giocatore già abituato ai ritmi della Serie A, capace di garantire equilibrio e inserimenti offensivi.

Resta da capire se il Milan sarà disposto a lasciarlo partire e a quali condizioni. Intanto, il nome di Tommaso Pobega resta in cima alla lista degli obiettivi per il Calciomercato Genoa, che continua a muoversi con determinazione per costruire una squadra competitiva per la stagione 2025/26.