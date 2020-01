Calciomercato Genoa, Quintero per l’attacco, in difesa si tratta con la Fiorentina per Ceccherini

Calciomercato Genoa, tutte le trattative in entrata e in uscita: sondaggio della società per Quintero se parte Pinamonti

Il mercato entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i club di Serie A. In casa Cagliari si continua a lavorare per la cessione di Cerri che interessa sia alla Spal che al Genoa.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i sardi stanno trattando con la squadra di Preziosi per uno scambio che vedrebbe l’arrivo di Pinamonti in rossoblu. Per questo motivo il Genoa si è avvicinato a Juan Fernando Quintero in forze al River Plate. Per la difesa invece si tratta con la Fiorentina per Ceccherini, sondaggio anche per De Maio.