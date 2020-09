Calciomercato Genoa: Ranocchia a un passo. Nodo bonus per Balotelli

Calciomercato Genoa: Andrea Ranocchia sarebbe vicinissimo ad approdare in rossoblù. Per Balotelli c’è la grana bonus

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato del Genoa. Passi avanti per l’arrivo di Mario Balotelli al Genoa. La giornata di ieri sembra avere rappresentato una possibile svolta in tal senso, essendo emersa la reciproca volontà delle parti di portare avanti questa complessa operazione analizzando i termini dei bonus che potrebbero dare corpo a questo accordo.

Balotelli al Brescia era partito da una base contrattuale di un milione che sulla carta avrebbe avuto la possibilità di lievitare sino a quattro, con possibili extra legati alla salvezza del club e al discorso-Nazionale. Qui al Genoa, nel caso in cui l’operazione andasse in porto, bisognerà quindi vedere come quantificare i bonus.

Sul fronte difensore è praticamente fatta per l’arrivo di Andrea Ranocchia. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il ritorno a Genova. Da tempo il Grifone lavorava su questa operazione: l’accordo con l’Inter era stato raggiunto da tempo, mentre rimaneva da chiarire la situazione con il giocatore. Gli ultimi dettagli sono stati ormai sistemati e indicativamente all’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l’annuncio, regalando così a Maran un’altra pedina importante per la sua rosa.