Calciomercato
Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli
Calciomercato, il Girona piazza un colpo a sorpresa: accordo raggiunto con il Barcellona per il portiere. Tutti i dettagli
Il Girona ha raggiunto un’intesa verbale con il Barcellona per il prestito di Marc-André ter Stegen, dopo il via libera arrivato dal portiere tedesco la scorsa settimana. Le due società hanno definito i punti principali dell’accordo, che prevede il trasferimento fino al termine della stagione.
Nei prossimi giorni sono attesi i passaggi formali necessari a completare l’operazione. Una volta concluse le procedure, ter Stegen potrà unirsi al Girona e iniziare la sua nuova avventura tra i pali. Lo riporta Fabrizio Romano:
ROMANO – “Il Girona ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per il prestito di Marc-André ter Stegen, ci siamo!
Dopo il via libera di MATS della scorsa settimana, i due club hanno trovato un’intesa di massima per un trasferimento in prestito fino al termine della stagione.
I passaggi formali sono attesi nel corso di questa settimana per il portiere tedesco.“
