Calciomercato, Haaland vuole una clausola rescissoria nel nuovo contratto

Calciomercato, la punta norvegese Erling Haaland vuole imporre una clausola rescissoria nel nuovo contratto, quale che sia la destinazione

Ormai il Manchester City è a un passo dall’acquisto di Erling Haaland, ma nulla è ancora deciso.

Secondo quanto rivelato dal tabloid inglese The Sun, quale che sarà la sua destinazione, il norvegese ha dato mandato a Mino Raiola e al suo entourage di introdurre nel contratto una clausola rescissoria.

In caso di approdo al Real Madrid non si porrebbe alcun problema, in quanto la legislazione iberica la prevede obbligatoriamente. Per gli usi inglesi, invece, si tratterebbe di una clausola poco comune, ma non certo illegale.