Calciomercato Inter, accordo ai dettagli per Sanchez: resta un altro anno

Calciomercato Inter: Marotta avrebbe trovato l’accordo con il Manchester United per un ulteriore anno di prestito di Sanchez

Antonio Conte sta per essere accontentato: Alexis Sanchez è pronto a restare nerazzurro anche dopo la scadenza del prestito del 5 agosto e per un’altra stagione ancora.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta sarebbe vicino all’accordo con il Manchester United per il prolungamento del prestito del cileno per un altro anno. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo. Sanchez potrà così disputare l’Europa League con la maglia dell’Inter.