Calciomercato Inter, Agoume nel mirino dell’Hellas Verona. Il 18enne francese potrebbe essere girato in prestito

Lucien Agoume è finito nel mirino dell’Hellas Verona. Il centrocampista dell’Inter – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace al club scaligero in vista della prossima sessione di mercato.

Il 18enne francese, si legge sulla rosea, potrebbe trovare più spazio al Verona: in questo modo riuscirebbe a giocare con maggiore continuità in un campionato complesso come quello italiano. Il giocatore è arrivato dal Sochaux durante a scorsa stagione.