Calciomercato Inter: alla Pinetina si decide il futuro di Perisic e Icardi

In casa Inter si inizia a pensare al futuro. Ore importanti per i riscatti di Ivan Perisic e Mauro Icardi

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Lele Oriali sono arrivati in queste ore alla Pinetina. Secondo Sky Sport, oltre al ritorno in campo, si discute di futuro e di calciomercato. Due i temi caldi: i riscatti di Ivan Perisic e Mauro Icardi.

Il Bayern Monaco ha ancora tre giorni di tempo per far sapere se intende riscattare Perisic per 15 milioni di euro, ma in questo senso non ci sono segnali positivi ed è probabile che i discorsi verrano rinviati. Sul fronte Maurito invece sono in corso i dialoghi tra le parti: la volontà del PSG è quella di riscattare il centravanti, le parti stanno studiando nuove soluzioni per la fine del mese.