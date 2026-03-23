Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo e in porta. Due nomi scalano le gerarchie, cosa succederà davvero in estate

Calciomercato Inter: sarà restyling a centrocampo e in porta. Quali sono i nomi che scalano le gerarchie, cosa accadrà in estate

Il centrocampo dell’Inter si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione calcistica. Le attuali gerarchie sembrano destinate a sgretolarsi, con la società che lavora attivamente per svecchiare e rinforzare la rosa a disposizione di Chivu.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I cambiamenti in mediana saranno drastici. Profili di primissimo piano come Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan sono i maggiori indiziati a fare le valigie e lasciare Milano. Proprio per far fronte a queste probabili e pesanti uscite, la dirigenza del club nerazzurro sta già valutando diverse e prestigiose alternative da inserire nel cuore del gioco.

Il blitz a Londra: occhi su Vicario e Andrey Santos

Oltre a ridisegnare la metà campo, la società guarda con attenzione anche alla difesa della porta. Come sottolineato sulle pagine di Tuttosport, i vertici interisti si sono mossi in prima persona volando in Inghilterra:

“In settimana Piero Ausilio e Dario Baccin, gli uomini mercato dell’Inter, nel loro blitz londinese hanno ribadito a Guglielmo Vicario e al suo entourage come il portiere del Tottenham sia l’obiettivo principale per sostituire Sommer la prossima estate. I due dirigenti nerazzurri, però, oltre a seguire mercoledì Tottenham-Atletico Madrid, il giorno precedente avevano assistito dal vivo a Chelsea-Psg, dove, al di là della sconfitta dei Blues, hanno nuovamente osservato le qualità di Andrey Santos, centrocampista centrale classe 2004 (compirà 22 anni il 3 maggio), sul taccuino dell’Inter già dalla scorsa estate”.

Il piano tattico di Chivu e l’esigenza di un mediano muscolare

L’interesse per il talento di proprietà del Chelsea si sposa perfettamente con le nuove idee tecniche dell’allenatore interista. Sulle motivazioni che spingono l’Inter ad alzare il pressing sul giovane prospetto e sulle future strategie tattiche, il quotidiano torinese precisa:

“Il brasiliano – ormai stabilmente nel gruppo verde-oro di Ancelotti – era infatti già stato sondato ad agosto, quando l’Inter, capito di non poter arrivare a Koné della Roma, si era messo alla ricerca di un centrocampista più muscolare per assecondare i desiderata di Chivu. Insomma, a metà campo l’Inter potrebbe cambiare molto, anche perché Chivu non ha abbandonato il progetto di virare sul 3-4-2-1 o, se mai dovesse partire Bastoni, sul 4-2-3-1”.

L’Inter del futuro prende forma: fisicità, giovani di prospettiva e nuove geometrie tattiche sono alla base del progetto per rimanere ai vertici.