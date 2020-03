Calciomercato Inter, Arias è il nome nuovo per la corsia destra

Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno spesa in Spagna. Occhi puntati su Santiago Arias, colombiano dell’Atletico

Santiago Arias piace all’Inter. L’esterno colombiano dell’Atletico Madrid – come riportato questa mattina da FcInterNews.it – potrebbe essere un obiettivo per i nerazzurri in vista del mercato di giugno.

A quanto pare il giocatore non è contento dello scarso impiego e vorrebbe trovare più spazio. Un profilo ideale per l’Inter di Conte visto che l’esterno sudamericano ha già giocato nel 3-5-2 e può dunque adattarsi alle richieste dell’allenatore nerazzurro.