Calciomercato Inter, ufficiale l’addio di Buchanan: la verità sulla formula

L’Inter ha ufficializzato l’addio di Tajon Buchanan che si trasferisce in Liga al Villarreal. Tutti i dettagli sull’operazione di mercato

L’Inter ha ufficializzato il passaggio di Tajon Buchanan al Villarreal.

IL COMUNICATO DELL’INTER – «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal.

L’esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al termine della stagione».

L’ex Bruges, in questa sua nuova avventura spagnola indosserà la maglia numero 9. Di seguito il comunicato del suo nuovo club.

COMUNICATO VILLARREAL – «Il Villarreal CF e l’FC Internazionale Milano hanno concordato il prestito di Tajon Buchanan, che giocherà per i Yellows fino alla fine dell’attuale stagione 2024/25. Il contratto di trasferimento include un’opzione di acquisto.

Il calciatore canadese ha superato la visita medica sotto la supervisione dell’ASISA. A breve il club annuncerà anche la data e l’ora della presentazione ufficiale di Buchanan come giocatore giallo.

Tajon Trevor Buchanan (Brampton, Ontario, 8 febbraio 1999) è un calciatore versatile, che può giocare sia come centrocampista destro che sinistro. Inoltre, può giocare anche come terzino destro.

Il canadese è un giocatore dotato di grande potenza fisica e velocità nel dribbling. Un calciatore che sa lasciare il segno, con la capacità di arrivare in porta e di fare assist. Prima di approdare all’Inter, ha giocato per il Club Brugge in Belgio, dove ha vinto due volte il campionato (5 gol e 12 assist), e per i New England Revolution (12 gol e 11 assist) nella MLS negli Stati Uniti. Ha giocato complessivamente 67 partite per ciascuna di queste squadre.

Con i nerazzurri ha vinto campionato e Supercoppa italiana, giocando complessivamente 17 partite. Buchanan è anche un giocatore della nazionale canadese, avendo giocato, tra le altre competizioni, per la Coppa del Mondo del 2022. Con i Rouges ha giocato complessivamente 44 partite e segnato quattro gol».