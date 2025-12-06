Calciomercato Inter, Caprile è il prescelto per la porta nerazzurra. Spunta una nuova indiscrezione sulla trattativa

Calciomercato Inter: Caprile in pole, ma occhio al ritorno di fiamma per Vicario. La situazione non lascia dubbi

Il Calciomercato Inter si prepara a entrare nel vivo, e uno dei temi più caldi riguarda la scelta del futuro portiere. Con Yann Sommer che si avvicina alla fase finale della sua carriera, la dirigenza nerazzurra sta valutando con grande attenzione i profili più adatti a raccoglierne l’eredità. Tra le opzioni analizzate, il nome che sembra convincere maggiormente l’area sportiva è quello di Elia Caprile, oggi al Cagliari e protagonista di una stagione in crescita costante.

Caprile rappresenta un investimento giovane, italiano e con ampi margini di miglioramento, caratteristiche perfette per il progetto tecnico dell’Inter. La sua esplosione in Sardegna non è passata inosservata e il portiere sta attirando l’interesse di diversi club di Premier League. Proprio per questo, se la società nerazzurra decidesse di affondare il colpo, potrebbe essere necessario muoversi con tempismo e decisione. Nel quadro delle strategie del Calciomercato Inter, Caprile resta comunque la pista più calda e la dirigenza lo considera un obiettivo concreto per l’immediato futuro.

Accanto a lui, però, rimane viva un’alternativa di assoluto valore: Guglielmo Vicario. L’attuale numero uno del Tottenham era già finito nel mirino dell’Inter nell’estate 2023, quando la società tentò di portarlo a Milano prima del suo trasferimento in Premier. La stima nei confronti dell’ex Empoli non è mai venuta meno e, secondo diverse indiscrezioni, non è escluso che i nerazzurri possano valutare un nuovo assalto in caso si presentino le condizioni giuste.

Il Calciomercato Inter potrebbe dunque vivere un duello a distanza tra Caprile e Vicario, due profili differenti ma entrambi affidabili e pronti per un top club. La scelta finale dipenderà da costi, opportunità e tempistiche, ma una cosa è chiara: l’Inter vuole garantire continuità e sicurezza tra i pali anche per le prossime stagioni.

