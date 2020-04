Calciomercato Inter: Cavani si offre ai nerazzurri e Marotta ci pensa. Il punto

Edinson Cavani si è offerto all’Inter che ora pensano ad ingaggiare l’uruguaiano a parametro zero. Il punto

Bomba della Gazzetta dello Sport. Edinson Cavani si è offerto all’Inter tramite i propri agenti che hanno avuto una chiacchierata con il club nerazzurro. L’uruguaiano va in scadenza al 30 giugno 2020 e starebbe cercando una nuova sistemazione. Marotta è alla ricerca di un colpo low cost in avanti e dopo aver visto sfumare Giroud si sta guardando intorno.

La Rosea riporta che l’unico vero pericolo per l’Inter è la proposta di rinnovo del PSG all’ex Napoli. La conferma dell’uruguaiano farebbe crollare le probabilità di un riscatto di Mauro Icardi da parte dei francesi, fissato per 70 milioni di euro. Un tesoretto sul quale i nerazzurri fanno affidamento per progettare il mercato.