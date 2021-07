Calciomercato Inter, dopo Hakimi via anche Lautaro? La situazione

L’Inter rischia di perdere anche Lautaro Martinez dopo Hakimi. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante argentino

Non solo Hakimi. Serve piazzare gli esuberi in casa Inter per venire incontro alle richieste del presidente Zhang e della proprietà per sistemare il bilancio. La dirigenza si augura di non dover sacrificare anche Lautaro Martinez, che sarebbe il primo indiziato a partire dopo il marocchino in caso di necessità.

Molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante argentino e del suo agente Camano, con le trattative per il rinnovo sempre ferme nonostante l’incontro dei giorni scorsi. Il ‘Toro’ è corteggiato dalle big spagnole e dal Manchester City: stando a Tuttosport, l’Inter vorrebbe tenere il nazionale albiceleste ma all stesso tempo lo valuterebbe 90 milioni di euro. Solo gli inglesi, probabilmente, potrebbero mettere una cifra del genere sul piatto.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24