Calciomercato Inter, clamoroso: il Chelsea ha offerto 50 milioni per Bastoni. La risposta nerazzurra al club londinese

L’Inter blinda Alessandro Bastoni. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il difensore classe ’99 è stato oggetto di una ricca offerta da parte del Chelsea, pronto a mettere sul tavolo 50 milioni di euro per assicurarsi uno dei centrali mancini più forti d’Europa. La risposta dell’Inter? Un secco no, senza nemmeno aprire un tavolo di trattativa. A conferma di quanto Bastoni sia considerato incedibile dalla dirigenza nerazzurra e dal tecnico Cristian Chivu.

Il club di viale della Liberazione non ha mai preso in considerazione l’idea di privarsi del suo numero 95. Non solo per il valore tecnico, ma anche per la centralità del giocatore all’interno del progetto: Bastoni è uno dei pilastri su cui costruire il futuro. Già protagonista nella passata gestione tecnica, il difensore italiano continuerà ad essere il punto di riferimento anche nella nuova Inter targata Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, non è nemmeno partito un vero e proprio discorso con il Chelsea: l’offerta è stata ricevuta e immediatamente rispedita al mittente. La società non ha alcuna intenzione di sedersi a trattare, neanche di fronte a una cifra importante, che pure avrebbe fatto gola a molte altre squadre italiane. Ma non all’Inter, decisa a mantenere alta la competitività senza sacrificare i suoi big.

Non è stato solo Bastoni a finire nel mirino della Premier League: anche Davide Frattesi è stato cercato dal Newcastle, che ha avanzato una prima proposta, anch’essa rifiutata. Ma è sul difensore che si è registrata la posizione più netta. Il giocatore, da parte sua, è felice a Milano e non ha mai manifestato volontà di lasciare il club.

Chivu ha chiesto solidità e continuità, e Bastoni incarna perfettamente entrambe le qualità. Leader silenzioso, cresciuto in casa e diventato una colonna della Nazionale, rappresenta una figura chiave tanto in campo quanto nello spogliatoio. Per questo, a meno di offerte fuori mercato e mai viste, l’Inter non intende privarsene.

Il messaggio lanciato dalla società è chiaro: Bastoni è il simbolo della nuova Inter, e nessun assegno da Londra può cambiarlo.