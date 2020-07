Calciomercato Inter: City su Lautaro, ecco le possibili contropartite

Il Manchester City vuole Lautaro Martinez e Guardiola avrebbe individuato le possibili pedine di scambio nell’affare

Dopo il Barcellona un’altra squadra si iscrive alla corsa per Lautaro Martinez. Si tratta del Manchester City di Pep Guardiola. Secondo La Gazzetta dello Sport il club inglese si era fatto vivo negli ultimi mesi ricevendo un secco no da parte del Toro, che aveva in testa solo il Barcellona.

Ora, però, la situazione è diversa. Dopo la sentenza del Tas che ha riammesso il City in Champions, Guardiola è tornato d’incanto ad avere ampia disponibilità economica. E, rispetto al Barça, i Citizens potrebbero accontentare molto più facilmente le richieste dell’Inter. Certo, nella questione City la volontà del giocatore è tutta da verificare: potrebbe preferire aspettare che il treno-Messi ripassi fra un anno e comunque la Premier non sembra in cima ai suoi interessi. E serve anche la disponibilità dell’Inter a vendere (la clausola è scaduta).

Secondo Tuttosport, invece, il City potrebbe inserire nell’affare o il cartellino di Angelino o quello di Gabriel Jesus. Quel che conterà più di tutto sarà la volontà di Martinez, che oggi sembra però tornato a focalizzarsi sul finale di stagione con l’Inter.