Calciomercato Inter, il consiglio per Aubameyang: «Lascia l’Arsenal»

«Aubameyang, lascia l’Arsenal»: il suggerimento del presidente della federcalcio gabonese all’obiettivo di mercato dell’Inter

Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei profili più graditi in casa Inter per sostituire Lautaro Martinez, qualora il Toro dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona.

Nel frattempo, Pierre Alain Mounguengui, presidente della Federcalcio del Gabon (patria dell’attaccante), ha spiegato ai microfoni di ESPN che secondo lui Aubameyang dovrebbe lasciare l’Arsenal.

«Non voglio dire che l’Arsenal non è ambizioso, ma l’Arsenal non ha ambizioni alte quanto quelle di altri club per quanto riguarda l’Europa. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto con un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale, lo consideriamo tutti tra i migliori giocatori del mondo, ma il consiglio che gli do è di continuare a lavorare e di attirare l’attenzione dei club più grandi ed ambiziosi. Aubameyang è un giocatore di livello mondiale».