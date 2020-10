Calciomercato Inter: contatti con il Genoa per Rovella, sfida alla Juve

Calciomercato Inter: contatti con il Genoa per Nicolò Rovella, da battere la concorrenza della Juve. I dettagli

Inter e Juve tornano a sfidarsi sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport a centro della contesa c’è Nicolò Rovella, talentuoso centrocampista del Genoa, indicato come uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

I due club si sono mossi direttamente con il presidente del Grifone Enrico Preziosi. La valutazione di Rovella si aggira intorno ai 10 milioni di euro, considerando il contratto in scadenza, e non è da escludere che nerazzurri e bianconeri propongano degli scambi a costi più alti. Per la Rosea, la soluzione praticabile potrebbe essere quella già praticata con Romero con la Juventus e con Salcedo con l’Inter, ovvero la cessione con la permanenza in prestito.