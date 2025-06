Calciomercato Inter, parte la rivoluzione in difesa: la scelta su Acerbi e Bisseck, pronti i sostituti

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con la decisione su Acerbi e Bisseck in vista della nuova stagione. I dettagli

L’Inter continua a programmare il futuro della propria difesa con grande attenzione. In cima alla lista dei desideri c’è Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Parma, seguito anche da Milan e Juve. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, il presidente del club emiliano, Krause, ha chiuso le porte a una cessione immediata, se non a fronte di offerte superiori ai 30 milioni di euro. Per questo, i nerazzurri mirano a garantirsi una prelazione per la prossima stagione.

Parallelamente, si lavora anche sul fronte Javi Mosquera, 21enne del Valencia in scadenza nel 2025: l’Inter punta a chiudere l’operazione entro i 20 milioni di euro, sfruttando la volontà del giocatore, attratto dalla prospettiva della Champions League. Prima, però, servirà sbloccare una cessione: Yann Bisseck potrebbe partire in caso di offerte adeguate, mentre il futuro di Acerbi dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dall’età.