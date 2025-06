Calciomercato Parma, Leoni abbandonerà l'Emilia? Una squadra potrebbe comprare il difensore crociato - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni nel mirino dei top club, ma il club vuole trattenerlo. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma si accende attorno al nome di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha già attirato le attenzioni dei più importanti club italiani. Leoni rappresenta una delle promesse più brillanti del calcio italiano, grazie a un mix eccezionale di doti atletiche, tecniche e fisiche, unite a una personalità rara per un giocatore così giovane.

Il Parma, che ha creduto in lui e ne sta curando la crescita, si trova ora di fronte all’interesse concreto di squadre come Inter, Napoli, Juventus e soprattutto il Milan, che sembra voler accelerare i tempi per assicurarsi il giovane talento. Leoni ha già dimostrato maturità e qualità da categoria superiore, riuscendo a tenere testa ad attaccanti di spessore internazionale come Romelu Lukaku e Randal Kolo Muani. Prestazioni che non sono passate inosservate e che lo hanno reso uno dei profili più seguiti del Calciomercato Parma.

In particolare, il Milan avrebbe già inserito Leoni tra le sue priorità di mercato. Secondo le indiscrezioni, il progetto di rilancio del reparto difensivo rossonero passa anche attraverso figure giovani e dal grande potenziale, come appunto il centrale romano. La coppia Massimiliano Allegri – Igli Tare, in contatto per delineare i nuovi obiettivi del club, avrebbe individuato in Leoni un profilo ideale per garantire futuro e qualità alla difesa.

Tuttavia, nonostante l’interesse dei big, il Parma non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo gioiello in questa finestra di mercato. Il club emiliano è consapevole di avere tra le mani un talento fuori dal comune e vuole proteggerlo, almeno per un’altra stagione. Solo un’offerta economicamente “follia”, ben al di sopra dei 15 milioni di euro, potrebbe convincere la dirigenza a sedersi al tavolo delle trattative.

Il Calciomercato Parma, quindi, non riguarda solo le entrate, ma anche la difesa dei propri talenti. Trattenere Leoni sarebbe un segnale importante: il club vuole costruire un progetto solido e sostenibile, basato su giovani promettenti cresciuti in casa. E per ora, Giovanni Leoni è destinato a rimanere il pilastro del futuro gialloblù.