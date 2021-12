Calciomercato Inter, due cessioni per il nuovo colpo a centrocampo

Calciomercato Inter, si prepara un doppio addio in estate per liberare spazio a centrocampo. Le ultime sui nerazzurri

Vecino e Vidal difficilmente rinnoveranno il contratto in scadenza il prossimo giugno con l’Inter.

Come riporta Il Giorno, il club nerazzurro non avrebbe nei programmi il prolungamento dei due centrocampisti, che lascerebbero così Milano a parametro zero a fine stagione. L’addio di Vecino e Vidal libererebbero quindi il posto a centrocampo per Nandez, che resta nella lista degli acquisti dell’Inter.