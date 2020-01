Calciomercato Inter: fiducia in Esposito e Vecino resta. Il punto

Calciomercato Inter: Antonio Conte non avrà, molto probabilmente, un nuovo attaccante. Fiducia in Sebastiano Esposito

Dopo l’arrivo di Christian Eriksen il mercato dell‘Inter è da considerare chiuso. Il possibile colpo in attacco non verrà fatto. Nessun affondo per Olivier Giroud (ora vicino al Tottenham) con Conte che avrà in attacco fino a fine stagione Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez e il giovanissimo Esposito.

Novità anche dal fronte Vecino. L’uruguaiano, dopo le incomprensioni con Conte, è stato reintegrato ed è difficile ipotizzare una sua partenza negli ultimi giorni di mercato. L’Everton, squadra più interessata al giocatore nelle scorse ore, non ha rilanciato dopo l’ultima proposta da 14 milioni, declinata da Marotta e Ausilio.