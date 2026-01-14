Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Inter: irrompe il Bournemouth! Sondaggio degli inglesi per il giocatore nerazzurro, la notizia dell’ultim’ora

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

55 minuti ago

on

By

Prossimo turno Serie A 2025/2026

Calciomercato Inter: il Bournemouth fa un sondaggio per questo giocatore nerazzurro, l’indiscrezione dell’ultim’ora

Il calciomercato dell’Inter deve fare i conti con le lusinghe della Premier League. In queste ore frenetiche di gennaio, un nuovo club inglese ha bussato alla porta di Viale della Liberazione per chiedere informazioni su uno dei pezzi pregiati della rosa di Chivu: si tratta del Bournemouth. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando (Mediaset), la società rossonera d’Oltremanica ha effettuato un sondaggio concreto per Davide Frattesi, provando a capire i margini per un’operazione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La richiesta: prestito per la mezzala goleador

La notizia evidenzia come il Bournemouth si sia inserito nella corsa al giocatore proponendo la formula del prestito. Le Cherries hanno individuato in Frattesi il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Davide Frattesi è il prototipo del centrocampista moderno: una mezzala box-to-box dotata di grandissima capacità di inserimento e di un feeling con il gol fuori dal comune (spesso decisivo anche subentrando dalla panchina). Tuttavia, il suo minutaggio all’Inter, spesso chiuso dalla titolarità inamovibile di Barella e Mkhitaryan, continua ad alimentare voci su una possibile partenza per trovare maggior spazio.

La posizione dell’Inter

Nonostante il pressing inglese, la trattativa si preannuncia in salita. L’Inter considera Frattesi un patrimonio tecnico ed economico fondamentale. La dirigenza nerazzurra, pur ascoltando le offerte, difficilmente aprirà a un prestito secco o senza garanzie di riscatto a cifre elevate. Il Bournemouth ci prova, facendo leva sulla voglia di giocare del ragazzo e sulla potenza economica della Premier, ma il muro nerazzurro per ora regge.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News1 giorno ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×