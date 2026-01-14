Calciomercato Inter: irrompe il Bournemouth! Sondaggio degli inglesi per il giocatore nerazzurro, la notizia dell’ultim’ora

Calciomercato Inter: il Bournemouth fa un sondaggio per questo giocatore nerazzurro, l’indiscrezione dell’ultim’ora

Il calciomercato dell’Inter deve fare i conti con le lusinghe della Premier League. In queste ore frenetiche di gennaio, un nuovo club inglese ha bussato alla porta di Viale della Liberazione per chiedere informazioni su uno dei pezzi pregiati della rosa di Chivu: si tratta del Bournemouth. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando (Mediaset), la società rossonera d’Oltremanica ha effettuato un sondaggio concreto per Davide Frattesi, provando a capire i margini per un’operazione.

La richiesta: prestito per la mezzala goleador

La notizia evidenzia come il Bournemouth si sia inserito nella corsa al giocatore proponendo la formula del prestito. Le Cherries hanno individuato in Frattesi il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Davide Frattesi è il prototipo del centrocampista moderno: una mezzala box-to-box dotata di grandissima capacità di inserimento e di un feeling con il gol fuori dal comune (spesso decisivo anche subentrando dalla panchina). Tuttavia, il suo minutaggio all’Inter, spesso chiuso dalla titolarità inamovibile di Barella e Mkhitaryan, continua ad alimentare voci su una possibile partenza per trovare maggior spazio.

La posizione dell’Inter

Nonostante il pressing inglese, la trattativa si preannuncia in salita. L’Inter considera Frattesi un patrimonio tecnico ed economico fondamentale. La dirigenza nerazzurra, pur ascoltando le offerte, difficilmente aprirà a un prestito secco o senza garanzie di riscatto a cifre elevate. Il Bournemouth ci prova, facendo leva sulla voglia di giocare del ragazzo e sulla potenza economica della Premier, ma il muro nerazzurro per ora regge.