Calciomercato Inter, Frattesi e un futuro abbastanza incerto. L'indiscrezione sul centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Inter: l’Inter osserva le mosse del Napoli su Frattesi mentre spunta l’ipotesi Mainoo

Il Calciomercato Inter continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al futuro di Davide Frattesi. Nelle ultime settimane si è parlato del forte interesse del Napoli per il centrocampista nerazzurro, ma le strategie del club azzurro potrebbero improvvisamente cambiare. A far riflettere la dirigenza partenopea è la situazione sempre più tesa tra Kobbie Mainoo e il Manchester United, un intreccio che potrebbe avere ripercussioni anche sui piani dell’Inter.

Secondo la stampa inglese, Mainoo sarebbe ormai vicino alla rottura definitiva con il club che lo ha cresciuto. Il ventenne centrocampista, esploso lo scorso anno con prestazioni di altissimo livello — tra cui il gol decisivo nella finale di FA Cup — si sente messo da parte dal nuovo tecnico Rúben Amorim. Il calo del minutaggio è stato drastico: nessuna presenza da titolare in Premier League e appena 171 minuti totali distribuiti in brevi spezzoni di partita. L’unica gara iniziata dal primo minuto risale alla disastrosa eliminazione in Carabao Cup contro il Grimsby Town, squadra di League Two. L’esclusione totale nell’ultima sfida contro il West Ham avrebbe rappresentato la goccia finale.

Amorim, incalzato dai media, ha difeso le proprie scelte spiegando che la concorrenza interna — con giocatori come Bruno Fernandes, Casemiro e Ugarte — lo costringe a optare per chi ritiene più in forma. Una posizione netta che sembra aver convinto Mainoo a lasciare Old Trafford già a gennaio.

La situazione ha immediatamente attirato l’interesse di diversi top club europei, tra cui Bayern Monaco e Napoli. Proprio gli azzurri, che avevano messo nel mirino Frattesi, potrebbero ora virare con decisione sul giovane inglese. Il Napoli ha già dimostrato di saper rilanciare ex United come McTominay e Højlund, e questo precedente pesa nelle valutazioni della dirigenza.

Per l’Inter, questo scenario potrebbe rappresentare un assist importante. Se il Napoli dovesse concentrarsi su Mainoo, la pressione su Frattesi potrebbe diminuire, permettendo ai nerazzurri di lavorare con maggiore serenità sulla propria rosa. Il Calciomercato Inter resta comunque in fermento, pronto a cogliere ogni opportunità e a respingere eventuali assalti per i propri gioielli.

