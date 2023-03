Calciomercato Inter, il crollo di Dumfries e Correa: crollo da 64 milioni

Calciomercato Inter: il valore di mercato di alcuni nerazzurri si è dimezzato rispetto alla scorsa stagione: tra questi Dumfries e Correa

La Gazzetta dello Sport odierna ha fatto i conti in tasca all’Inter, in vista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, rispetto ad un anno fa, hanno virtualmente perso 64 milioni nelle valutazioni di alcuni elementi della Rosa: se nella stagione 2021/22 Correa, Brozovic, Dumfries, Gosens e Asslani avevano un valore che si aggirava sui 150 milioni, questo adesso è calato a 85.

In molti sono già possibili partenti, ma Correa, acquistato a 30 milioni, soltanto in prestito. Discorso diverso per Brozovic e Dumfries che, al netto di un rendimento in calo, possono sperare di favorire un tesoretto ai nerazzurri.

