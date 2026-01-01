Calciomercato Inter, il piano di Marotta è abbastanza chiaro alla squadra nerazzurra - Calcio News 24

Porta, difesa e centrocampo: il Calciomercato Inter pianifica il futuro tra giovani talenti e possibili rivoluzioni

Il Calciomercato Inter tra gennaio e giugno si preannuncia strategico e ricco di scenari interessanti, con la dirigenza nerazzurra pronta a pianificare il futuro senza perdere di vista l’equilibrio della rosa attuale. Sotto la guida di Giuseppe Marotta, il club osserva ogni reparto con attenzione, pronto a intervenire solo di fronte a opportunità concrete di crescita tecnica.

Uno dei temi principali riguarda il ruolo di portiere. Yann Sommer, estremo difensore svizzero classe 1988, è in scadenza al 30 giugno 2026, e l’Inter sogna di assicurarsi Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale italiana attualmente al Tottenham. I primi contatti sono stati avviati, ma la trattativa è complessa e richiede tempo. Più defilata al momento la pista che porta a Mike Maignan del Milan. Parallelamente, lo staff tecnico monitora la crescita di Josep Martínez, valutandone affidabilità e prospettiva futura.

Anche la difesa potrebbe subire cambiamenti importanti nel corso del Calciomercato Inter. Stefan De Vrij, centrale olandese, è in scadenza e potrebbe partire già a gennaio. Situazione simile per Francesco Acerbi e Matteo Darmian, entrambi in scadenza: una vera rivoluzione in reparto non è esclusa. Tra i profili monitorati spiccano Mario Gila della Lazio, Tarik Muharemovic del Sassuolo e Oumar Solet dell’Udinese, tutti considerati potenziali rinforzi per rinvigorire il pacchetto arretrato.

A centrocampo, l’obiettivo resta Manu Koné della Roma, mediano francese apprezzato per dinamismo e intensità. Sulle fasce, l’Inter valuta il futuro di Denzel Dumfries e segue con attenzione Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari.

In attacco, invece, non ci sono urgenze: gli interventi saranno valutati solo in caso di opportunità realmente migliorative. Il Calciomercato Inter dunque si muove tra visione strategica e ricerca di giovani talenti, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e solida anche per le stagioni future.

