Calciomercato Inter: in estate nuovo assalto a Vidal

Calciomercato Inter: dopo il corteggiamento di gennaio, i nerazzurri ci riproveranno per Arturo Vidal anche in estate

In casa Inter oltre che al derby si pensa già al calciomercato estivo. Marotta e Ausilio hanno corteggiato a lungo Arturo Vidal nell’ultima sessione di mercato e sono pronti a replicarsi a luglio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il cambio in panchina in Catalogna ha bloccato l’ex Juve e così l’Inter ha deciso di andare forte su Christian Eriksen, poi sbarcato ad Appiano A luglio, però, Marotta e Ausilio potrebbero tentare un nuovo assalto: con Eriksen e Vidal il centrocampo dell’Inter diventerebbe davvero da top club europeo.