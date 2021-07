Calciomercato Inter, Inzaghi non molla: per il post Hakimi il sogno è Lazzari

Calciomercato Inter: Simone Inzaghi ha un sogno nella testa, portare Lazzari in nerazzurro come erede di Hakimi

Il possibile arrivo di Nandez non esclude un nuovo colpo sulla fascia destra per l’Inter per il dopo Hakimi. Bellerin resta il principale obiettivo in questo senso, con l’agente del giocatore atteso a Londra per chiedere la cessione all’Arsenal come scrive il quotidiano Tuttosport.

I ‘Gunners’ al momento non aprirebbero al prestito con diritto di riscatto, formula sul quale invece punterebbe l’Inter per il trasferimento a Milano dello spagnolo. Il ‘sogno’ di Simone Inzaghi resterebbe però sempre Manuel Lazzarri: il tecnico non avrebbe perso le speranze e spererebbe ancora nella possibilità di arrivare al laterale della Lazio. Operazione comunque molto complicata, considerando le limitate risorse del club di Suning e l’assenza di cessioni.