Calciomercato Inter: si riapre Koné! È una questione di soldi, la Roma chiede questa cifra

Calciomercato Inter: si riapre Koné! È una questione di soldi come fatto intendere ieri da Gasperini, la Roma chiede questa cifra

A sorpresa, si riaprono le porte del calciomercato Inter per Manu Koné. Le recenti dichiarazioni del tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, hanno lasciato intendere che il club giallorosso non considera incedibile il centrocampista francese. Anzi, una sua cessione potrebbe sbloccare le strategie di mercato della Roma, che attende l’incasso giusto per finanziare le proprie operazioni in entrata. Per l’Inter, questa è un’occasione inaspettata per tornare su un obiettivo di lunga data.

La richiesta della Roma: 45 milioni per il via libera

Come spiega il Corriere dello Sport, la trattativa tra Koné e l’Inter non è affatto tramontata, ma si è trasformata in una pura questione economica. Per convincere la Roma a privarsi del suo talentuoso mediano, servirà un’offerta considerata irrinunciabile. La cifra richiesta è stata fissata in modo chiaro: 45 milioni di euro.

Questo importo mette la dirigenza di Viale della Liberazione di fronte a un bivio strategico. Guarda caso, 45 milioni è esattamente la stessa cifra che l’Inter ha stanziato per l’assalto ad Ademola Lookman dell’Atalanta. Il club nerazzurro si trova quindi costretto a prendere una decisione cruciale: continuare a dare la priorità all’attaccante nigeriano o dirottare l’investimento su Koné, rinforzando così un altro reparto? Le prossime ore saranno dedicate a profonde riflessioni, prima di passare all’azione decisiva in una direzione o nell’altra.

Il nuovo centrocampista per Chivu: la necessità tattica dietro Koné

L’interesse per Manu Koné non nasce per caso, ma risponde a una precisa esigenza tattica emersa da un confronto tra l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza. Il tecnico rumeno ha richiesto esplicitamente l’innesto di un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. L’obiettivo è aggiungere fisicità, solidità e capacità di fare da equilibratore alla mediana nerazzurra.

Questa necessità è diventata evidente durante le prime amichevoli estive, dove si è notato il rischio per la squadra di sbilanciarsi eccessivamente quando alza la linea del pressing. Per sostenere un gioco aggressivo, magari con un tridente offensivo, servono maggiore protezione per la difesa e un filtro più robusto a centrocampo. Manu Koné, con la sua prestanza fisica e intelligenza tattica, è stato identificato come il profilo ideale per colmare questa lacuna e garantire all’Inter un assetto più solido e bilanciato in vista della nuova stagione.