Calciomercato Inter: Lautaro in bilico, pronta l’offerta per Raspadori

L’Inter pronta all’offensiva per Raspadori in attacco: il talento del Sassuolo sarebbe il sostituto ideale di Lautaro Martinez

Rimane vivo l’interesse dell’Inter per Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo e rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A con la maglia di neroverdi.

Il Nazionale azzurro è nei radar della dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo, soprattutto se dovesse essere sacrificato anche Lautaro Martinez dopo Hakimi. Marotta punta a blindare il ‘Toro’ ma la sua conferma non appare così scontata come sottolinea Tuttosport’, con l’Inter che potrebbe sacrificare l’argentino (seguito dalle big di Spagna) di fronte ad un’offerta superiore agli 80 milioni di euro.

Raspadori sarebbe in quel caso il sostituto ideale, con il club campione d’Italia che sfrutterebbe gli ottimi rapporti con il Sassuolo e l’entourage del classe 2000. L’Inter ha già in mente un’offerta da 20 milioni per Raspadori.