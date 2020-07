Calciomercato Inter: Lautaro, probabile rinnovo. Frenata da parte del Barça

Calciomercato Inter, la trattativa tra l’internazionale ed il Barcellona per Lautaro potrebbe concludersi con il rinnovo da parte del club

AD UN PUNTO MORTO- Gazzetta riporta le parole di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona: «Abbiamo parlato di Lautaro Martinez con l’Inter, ma al momento la trattativa è a un punto morto». Standby che secondo la rosea assomiglia ad un assist per la permanenza del giocatore. Così come il rinnovo promesso da Beppe Marotta in arrivo dopo la fine della stagione, che lo porterà a un ingaggio da 5,5 milioni.