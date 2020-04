Calciomercato Inter: le idee di Marotta se parte Lautaro e c’è un nome a sorpresa

Beppe Marotta starebbe pensando su quali attaccanti affondare il colpo se dovesse partire Lautaro Martinez. I nomi

Il nodo Lautaro Martinez non sarà sciolto fino agli ultimi giorni di mercato ma se il Barcellona affondasse davvero il colpo, Marotta starebbe già pensando su quali attaccanti fiondarsi per rimpiazzare l’argentino. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’Inter dovrà necessariamente intervenire nel reparto avanzato quest’estate perchè se la partenza di Lautaro è incerta, quelle di Esposito (in prestito) e Sanchez sono certe.

Sfumato Giroud, l’Inter potrebbe sempre pescare dal mazzo dei parametri zeri con Dries Mertens come primo nome sulla lista. Il vero sforzo sarà fatto, sottolinea la Rosea, per uno tra Werner (in pole position), Martial (United), Jovic (Real Madrid), Osimhen (Lilla) e Aubameyang (Arsenal). La Gazzetta dello Sport spiega che Negli ultimi colloqui è emerso un nuovo nome, quello del brasiliano Emerson Royal, laterale destro brasiliano, ora al Betis. Emerson ha 21 anni ed è titolare fisso come esterno di destra nel 3-5-2 di Rubi. In Liga quest’anno ha fatto 3 gol ma si è distinto anche in difesa: è un giocatore interessante capace di far bene entrambe le fasi.