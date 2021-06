Calciomercato Inter: Leonardo pronto al blitz per Hakimi. I dettagli

Continua la telenovela sulla cessione di Hakimi: il marocchino preferirebbe il PSG al Chelsea con l’addio all’Inter

Paris Saint-Germain e Chelsea: il duello continua per il Achraf Hakimi. Il laterale marocchino resta sempre il primo indiziato a lasciare l’Inter tra i big e l’operazione si potrebbe chiudere entro i prossimi dieci giorni come scrive il Corriere dello Sport.

Hakimi, dal canto suo, preferirebbe la destinazione parigino con il quale avrebbe già raggiunto un accordo sul contratto. Il Dt del PSG Leonardo nei prossimi giorni potrebbe anche volare a Milano per dare l’accennata decisiva, anche se i parigini non hanno ancora superato la soglia dei 70 milioni di euro, offerta minima per l’Inter per la cessione di Hakimi. Il Paris Saint-Germain offrirebbe più cash, mentre il Chelsea metterebbe sul piatto una contropartita gradita ai nerazzurri come Marcos Alonso. Nei prossimi giorni sono attesi dei nuovi sviluppi.