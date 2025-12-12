Calciomercato Inter, Maignan potrebbe “tradire” la squadra rossonera? Il punto sulla trattativa

Calciomercato Inter, spunta l’idea Maignan per il dopo-Sommer: suggestione clamorosa nel casting dei portieri

Il Calciomercato Inter entra nella sua fase più calda e uno dei dossier prioritari riguarda il ruolo del portiere. Con Yann Sommer in scadenza e destinato a lasciare il club a fine stagione, la dirigenza nerazzurra ha avviato un vero e proprio casting per individuare il nuovo numero uno del futuro. E tra le opzioni valutate è spuntata una suggestione clamorosa: il nome di Mike Maignan.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pur restando Guglielmo Vicario il profilo principale sul taccuino di Marotta e Ausilio — complice la sua voglia di tornare in Italia e i rapporti complicati con il Tottenham — nelle ultime ore ha preso forma un’idea destinata ad accendere il dibattito. Il quotidiano ha parlato di una “operazione-suggestione” che porterebbe addirittura Maignan, attuale portiere del Milan e simbolo del rivale cittadino, a difendere la porta dell’Inter.

Una pista quasi impossibile da percorrere, certo, ma rivelatrice delle ambizioni del club. Nel quadro del Calciomercato Inter, l’accostamento del francese testimonia la volontà di puntare su un profilo di assoluta eccellenza, capace di garantire continuità e leadership per diversi anni. La sua importanza all’interno del progetto rossonero e la storica rivalità tra le due società rendono il trasferimento estremamente complicato, ma non impediscono alla voce di circolare e infiammare la tifoseria.

Parallelamente, l’Inter continua a monitorare anche soluzioni più futuribili, come Noah Atubolu del Friburgo, classe 2002, considerato uno dei portieri più interessanti del panorama europeo. Tuttavia, il nome che cattura l’immaginazione dei tifosi e domina le discussioni resta uno: Maignan.

Nel complesso, il Calciomercato Inter si muove su binari ambiziosi. La caccia al dopo-Sommer è appena iniziata, ma la direzione è chiara: il club vuole un portiere di livello internazionale, capace di diventare un nuovo pilastro della squadra di domani.

