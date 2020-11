Calciomercato Inter: Marotta accelera per Rovella e monitora altri tre parametri zero

Calciomercato Inter: secondo il Corriere dello Sport Beppe Marotta starebbe accelerando per Nicolò Rovella. La situazione

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter accelera per Rovella, che a giugno sarà libero a parametro zero, pensa per gennaio a un rinforzo low cost per l’attacco (Giroud è un nome da tenere sempre presente), cerca una squadra alla quale vendere Eriksen (anche attraverso uno scambio) e non perde di vista né De Paul, che continua a piacere tanto ma costa troppo (per il mercato invernale è un mezzo sogno), né Wijnaldum, lo svincolato che per il 2021-22 fa girare la testa alle big d’Europa.

Sul centrocampista del Genoa c’è anche l’interesse della Juve ma Preziosi non ha intenzione di perderlo a parametro zero. Marotta punta ad averlo gratis dalla stagione 2021-2022 ma i rapporti con il Genoa invitano a ritenere valida l’ipotesi della chiusura dell’affare anche qualora Rovella decidesse di rinnovare col Grifone.

Secondo il quotidiano romano, Marotta starebbe monitorando anche la situazione intorno a Maskimovic, Milik e Wjnaldum. A gennaio difficile che arrivi sia il primo sia il secondo, a giugno eventualmente si vedrà. In Europa invece il parametro zero più “goloso” è Wijnaldum che però vorrebbe andare in Spagna (Barcellona in pole). Alaba ha un ingaggio fuori dalla portata.