Calciomercato Inter: Marotta sogna il doppio colpo Dybala-Lukaku. Le ultime sui movimenti dei nerazzurri

I due grandi sogni per il mercato estivo dell’Inter portano il nome di Lukaku e Dybala. Come riporta gazzetta.it, il vero grande obiettivo del mercato è quello di riportare Big Rom a Milan e strappare a parametro zero la Joya.

La doppia operazione appare quasi impossibile, ma la dirigenza sta studiando un piano ben preciso, che comprende ovviamente delle uscite pesanti. Al momento – a dimostrazione del reale interesse – le operazioni Frattesi Scamacca sono congelate. I due candidati alla cessione sono Lautaro Martinez e Stefan de Vrij, a cui andrebbe ad aggiungersi un tesoretto dovuto ai vari prestiti che rientreranno a Milano, come Pirola, Lazaro, Pinamonti, Sensi…

Inoltre, Dybala e Lukaku sarebbe obbligati ad accettare un taglio dello stipendio, soprattutto il belga, che al Chelsea guadagna una cifra decisamente troppo alta. Il tetto massimo che offrirebbe Marotta è quello di 7.5 milioni annui. Insomma, siamo ai limiti dell’impossibile, ma certo è che il club Campione d’Italia ci stia ragionando.