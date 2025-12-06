Calciomercato Inter, affare vicino per un talento croato! In patria sono sicuri sul trasfertimento: colloqui con l’Hajduk Spalato per quel difensore

Calciomercato Inter, affare vicino per un talento croato! In patria sicuri sul trasfertimento! Si tratta con l’Hajduk Spalato per quel difensore

L’Inter sta stringendo il cerchio attorno a Branimir Mlacic, difensore classe 2007, con l’operazione che sembra essere ormai giunta alla fase finale. Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Germanijak, che per primo aveva dato notizia dell’interesse nerazzurro, l’affare è all’80% di probabilità di andare a buon fine. Il recente incontro a Milano tra i dirigenti dell’Hajduk Spalato e i responsabili dell’Inter, avvenuto la scorsa settimana, avrebbe ulteriormente confermato l’avvicinamento alla conclusione della trattativa.

Dettagli dell’operazione

Anche se il costo del trasferimento non è ancora stato reso ufficiale, l’Hajduk Spalato ha posto delle condizioni precise per il trasferimento di Mlacic. Il club croato ha richiesto una percentuale sulla futura rivendita del giocatore e un pacchetto di bonus in caso di successivo trasferimento del difensore.

Il giocatore, che ha manifestato la volontà di lasciare il club, sembra essere pronto a intraprendere questa nuova avventura, e l’Hajduk è disposto a cederlo. Le trattative sono ancora in corso, ma l’affare sembra ormai vicino alla conclusione. La prossima settimana potrebbe essere decisiva, con nuovi incontri tra i dirigenti dei due club per definire i dettagli dell’operazione.