Calciomercato Inter: Musso o Sepe per il ruolo di vice-Handanovic

Calciomercato Inter: per il ruolo di vice-Handanovic spunta il nome di Luigi Sepe oltre quello del solito Juan Musso

In estate l’Inter saluterà Daniele Padelli (in scadenza di contratto) e cercherà sul mercato un vice-Handanovic all’altezza. Come riporta Sky Sport non c’è solo solo Juan Musso tra i nomi vagliati da Marotta.

L’altro nome è quello di Luigi Sepe, portiere del Parma. Le difficoltà per arrivare a Musso sono legate al fatto che l’attuale portiere dell’Udinese vorrebbe una maglia da titolare da subito.