Calciomercato Inter, Nandez sempre più vicino: trattativa ai dettagli

Nandez sempre più vicino all’Inter: distanza minima con il Cagliari, lunedì giornata decisiva per il suo arrivo

Prossima settimana decisiva per il colpo Nahitan Nandez. L’Inter accelera e la distanza con il Cagliari si è assottigliata come scrive stamane La Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro è sempre più vicino all’uruguaiano, con Marotta pronto a chiudere nei prossimi giorni.

Lunedì sarebbe in programma un nuovo incontro tra le parti, dove potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca all’operazione. Ballano 2 milioni di euro per la cifra del prestito oneroso, con il Cagliari che continua a chiedere 5 milioni contro i 3 offerti dall’Inter. Il riscatto finale invece sarebbe fissato a 26 milioni. Nandez da giorni preme per l’arrivo in nerazzurro e ha fatto la sua scelta.

