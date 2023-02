Calciomercato Inter: nerazzurri in testa per Thuram

Calciomercato Inter, i nerazzurri di nuovo in testa nella corsa per accaparrarsi Marcus Thuram, sorpasso a Bayern Monaco e Manchester United

Il calciomercato dell’Inter torna ad infiammarsi: secondo quanto riportato dalla BBC, i nerazzurri avrebbero effettuato un controsorpasso sul Bayern Monaco e sarebbero di nuovo i favoriti su Marcus Thuram.

Il francese, in scadenza con il ‘Gladbach, è seguito non solo dai bavaresi, ma anche dal Manchester United, ma come detto dal prestigioso network britannico, l’offerta dei nerazzurri è la più allettante.

