Calciomercato Inter, obiettivo Alaba per la prossima stagione

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino David Alaba

In vista della prossima stagione, l’Inter avrebbe messo nel mirino un colpo a costo zero. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, i nerazzurri sarebbero interessati a David Alaba. L’austriaco è in scadenza con il Bayern Monaco e lo stesso club bavarese ha fatto sapere di aver bloccato le trattative per il rinnovo.

L’Inter ci pensa, considerando che il calciatore sarebbe perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte. I nerazzurri, però, dovranno fronteggiare una foltissima concorrenza.