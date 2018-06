Calciomercato Inter: il giovane Odgaard vicinissimo al Bologna

L’Inter sta effettuando diverse cessioni per rientrare nei limiti imposti dal fair play finanziario, tra questi quella del giovane Odgaard vicinissimo al Bologna.

Un’indiscrezione di calciomercato riportata da La Gazzetta dello Sport ha rivelato che il giovane attaccante dell’Inter Jens Odgaard sarebbe vicinissimo a firmare con il Bologna. Il centravanti danese classe 1999, difatti, era da qualche giorno nel mirino della società emiliana che sembra aver accelerato, dunque, la trattiva per acquistare il giocatore nerazzurro.

La cessione del danese, come le diverse già effettuate, potrebbe essere completata per rientrare nei limiti imposti dal fair play finanziario. L’UEFA ha imposto, difatti, ai nerazzurri plusvalenze complessive per un valore di 40 milioni di euro entro il 30 giugno.