Calciomercato Inter: è fatta per il passaggio del giocatore nerazzurro in Argentina. Trattativa definita, ecco le cifre e la formula dell’affare

Calciomercato Inter: è stato definito il trasferimento del giocatore nerazzurro in Argentina. Svelati tutti i dettagli

L’Inter muove le pedine anche in uscita per ottimizzare la rosa in vista della volata finale verso lo Scudetto. Dopo le valutazioni delle ultime settimane, la dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di cambiare strategia sul futuro di Tomás Palacios. Il giovane difensore argentino è pronto a fare le valigie per tornare in Sudamerica. Secondo quanto confermato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club nerazzurro e l’Estudiantes è ormai ai dettagli finali. Le parti sono vicinissime alla fumata bianca che riporterà il ragazzo a calcare i campi della Primera División argentina.

Chiuso dai big: la scelta di Chivu

Alla base della decisione c’è la necessità di garantire al ragazzo quel minutaggio che a Milano, in questo momento, è impossibile trovare. Cristian Chivu ha ormai definito gerarchie chiare. Per non rischiare di fargli perdere un anno cruciale di crescita seduto in panchina, la società ha optato per l’addio temporaneo.

La formula: prestito strategico

L’operazione è stata impostata con intelligenza da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Non si tratta di una bocciatura definitiva: la formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto (fissato a 6/7 milioni). Una mossa strategica che permette all’Inter di mantenere il controllo totale sul cartellino del classe 2003, monitorandone i progressi in un campionato competitivo e “ruvido” come quello argentino, ideale per forgiare il carattere dei difensori.

Il sì del giocatore

Palacios ha dato il suo totale benestare al trasferimento. Il giocatore vede nell’Estudiantes la piazza ideale per ritrovare fiducia e ritmo partita, con l’obiettivo di tornare alla Pinetina più maturo e pronto per la Serie A. L’operazione rientra in un piano più ampio di sfoltimento e gestione della rosa, che permette all’Inter di concentrarsi sulla difesa del primato con un gruppo coeso e senza esuberi scontenti.