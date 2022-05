Calciomercato Inter: la palla a Perisic, attesa per la risposta del croato che ha altre offerte

Come confermato da Sky Sport non ci saranno ulteriori rilanci da parte dell’Inter per Perisic e sta al croato far capire se vuole restare a Milano.

Ha offerte in Inghilterra e una anche in Spagna. Balla un milione e sta al giocatore decidere se accettare o meno.