Calciomercato Inter, proposto un calciatore del Lens: la situazione

Nei giorni scorsi sarebbe stato proposto all’Inter un calciatore del Lens, affrontato in amichevole. Le ultime sul calciomercato

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’avversario di ieri dell’Inter Facundo Messina sarebbe stato proposto alla società nerazzurra.

Classe 1999, l’argentino è stato visionato e promosso da Marotta in occasione del ko contro il Lens in amichevole. Contatti già avviati per il difensore, che per caratteristiche somiglia a Bastoni.