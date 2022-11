Calciomercato Inter, rebus Correa: mancano le offerte

Calciomercato Inter, Correa in partenza, ma mancano le offerte concrete per l’argentino, pagato 31 milioni dalla Lazio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter c’è una questione Correa. L’attaccante argentino infatti sta giocando poco e il club valuterebbe la cessione.

Mancano però le offerte concrete – per ora solo interessamenti superificiali – e la spesa fatta di 31 milioni per prenderlo dalla Lazio non è facile da recuperare.