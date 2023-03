Calciomercato Inter: ritorna d’attualità il nome di Scamacca

Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano a riportare in Italia Gianluca Scamacca dal West Ham nella prossima stagione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una rivoluzione estiva per l’attacco dell’Inter, nella quale potrebbe ritornare attualissimo il nome di Gianluca Scamacca, a lungo seguito ai tempi di Sassuolo, prima che lo stesso attaccante prendesse la via di Londra, per firmare con il West Ham.

Ci potrebbero essere margini per tornare alla carica la prossima estate, magari puntando a un prestito oneroso e sfruttando il desiderio del giocatore di tornare in Italia.

