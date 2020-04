Calciomercato Inter: si pensa allo scambio Lautaro-Griezmann, i dettagli

Il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez per questo l’Inter pensa ad uno scambio con Antoine Griezmann

Lautaro Martinez continua ad essere il sogno di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono nel Toro l’erede designato di Suarez oltre che un secondo violino perfetto per Messi. L’Inter sa benissimo che prima o poi dovrà sedersi al tavolo con i catalani, per questo motivo studia le giuste contromosse da fare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero pensando ad un’ipotesi clamorosa. Il Barcellona vuole Lautaro? Dateci Griezmann. La clausola rescissoria di Lautaro è di 111 milioni di euro, il francese un anno fa fu pagato 120 milioni. La valutazione quindi è identica. A sfavore dell‘Inter c’è il discorso legato all’età (22 anni contro i 29 del blaugrana) e di rendimento a cavallo dell’ultima stagione (Lautaro è esploso, Griezmann ha deluso un po’ le attese).

Si sa che questo mercato sarà fatto prevalentemente di scambi e Griezmann potrebbe essere la pedina giusta per far cadere il muro dell’Inter. L’unico ostacolo è rappresentato dallo stipendio del Petite Diable: il francese un anno fa, al momento del passaggio al Barcellona, disse sì a una riduzione dello stipendio dai 23 milioni garantiti dall’Atletico ai 17 attuali in Catalogna. Cifre fuori portata dell’Inter.