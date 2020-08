Calciomercato Inter: sorpasso sul Milan per Milenkovic, i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter ha messo nel mirino Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. I dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter sta tentando il sorpasso sul Milan per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è in scadenza nel 2022 e il rinnovo con la Fiorentina sembra impossibile. Pradè, tuttavia, lo valuta 40 milioni e negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti con uomini nerazzurri che hanno avuto effetti concreti.

L’Inter dovrà necessariamente rinforzare il reparto arretrato visto la probabile partenza di uno tra Skriniar e Godin. Difficile che vadano via entrambi, ma i vertici interisti si stanno attrezzando per tutte le evenienze. Gli uomini di Zhang, peraltro, fanno conto sugli ottimi rapporti con il club di Commisso. Ad esempio ci sono stati già degli approcci per confermare il prestito di Dalbert in viola. Ne seguiranno altri? La vicenda entra nel vivo.